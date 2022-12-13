基隆市交接 林右昌：主隨客便、碰面再說

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基隆市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑已敲定15日中午在市府見面。林右昌（前中）13日表示，他覺得沒有什麼問題，交接本是民主常態，就是主隨客便等碰面再說。中央社記者王朝鈺攝 111年12月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）對於基隆市政交接引起議論，市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑已敲定15日中午在市府見面。林右昌今天說，他覺得沒有什麼問題，交接本是民主常態，就是主隨客便等碰面再說。

林右昌上午和市府團隊在文化中心一起拍「畢業照」，林右昌接受媒體聯訪表示，當選人（謝國樑）有什麼需求就盡量協助，可能謝國樑的幕僚過去不一定在公務機關待過，不過這不是重點，重點是未來施政能繼續推動下去。

林右昌說，因為他昨天才回國，之前就講過等他回國再約見面，就看謝國樑有什麼需求或想瞭解什麼，就是主隨客便等碰面再說。

記者詢問，對新市府團隊的期許和未來規劃，林右昌表示，現在講這個太早，他的任期到12月25日，可以留到當天再說。他從不會預設下一步，人民需要他做什麼，就去扮演這個角色，或者哪裡需要他，就往哪裡去。

記者追問，是否曾與中央洽談，林右昌表示，謝謝大家關心，這個問題已被問過不下幾百次，對他來說，12月25日前他的身分和工作是基隆市長，他會把握每一天將市長的責任和工作做好，至於12月25日以後的事，就留在12月25日以後再說。

對於副總統賴清德將參選民進黨主席，林右昌說，任何人要承擔黨主席任務和工作，在現在時機點都是承擔和挑戰，賴副總統是他非常敬佩的民主前輩，賴副總統有意願承擔，除了祝福，也佩服賴副總統的勇氣，黨需要大家一起努力，不是某個人去承擔，重要是全黨上下一起加油。

此外，談到對基隆捷運的期許，林右昌說，基隆捷運大家期待許久，雖然無法在他的任內動工，但他很高興有很大進展，這是歷史一大步，無論基隆市、台北市或交通部，大家有共識全力推動基隆捷運，這是正向力量，他當然希望新的市府團隊能繼續做下去。

林右昌說，基隆捷運是為完善大台北首都圈機能，不只改善基隆交通，更重要是串接產業和就業能量，到目前為止，基隆市應是全國唯一，也可能是第一個非直轄市擁有捷運的城市，期待未來的團隊加油全力以赴，以市府的力量全力推動這項市民期待的政策，未來他無論在哪個職位，也會盡力協助。

提到任內最值得驕傲的事，林右昌說，8年前上任時，他許下願望，希望讓所有基隆人變成是驕傲光榮的基隆人，當時基隆市基本上是百廢待舉的城市，失業率、離婚率、自殺率最高，負債也是有史以來最高，8年來他翻轉這一切。（編輯：李錫璋）1111213