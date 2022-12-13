新店大鵬抽水站完工 改善中正路、環河路積淹水

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府水利局新建大鵬抽水站完工，可望改善新店區中正路及環河路低窪處，每逢颱風及豪大雨期間就容易積淹水的老問題。

水利局長宋德仁向中央社記者表示，新店區中正路及環河路低窪處，也就是大鵬華城附近，每逢颱風及豪大雨時，易因強降雨而積淹水，造成當地居民交通不便，因此市府就規劃在中正路雨水下水道幹線末端出口處新建大鵬抽水站。

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宋德仁說，由於新店環河路與中正路為聯絡台北市的重要通道，為考量交通動線，工程施作時僅能封閉一個車道，再加上道路底下涵蓋自來水、中華電信光纖、台電等幹管，因此，施工期間不間斷與管線單位多次辦理現勘及協調後，將道路工程分11階段施作， 才能順利完工啟用。

水利局發布新聞稿表示，大鵬抽水站總工程經費約新台幣1億4000萬元，總抽水量達7.5cms（每秒抽排7.5公噸），將大幅改善積淹水面積，有效發揮治水防洪效益，讓家園更有安全保障。（編輯：陳仁華）1111213