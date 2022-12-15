打通漁港交通 高市啟動北汕二路二期拓寬工程

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高雄市政府工務局近日啟動北汕二路二期拓寬工程及雨水下水道工程，盼解決淹水問題、提升道路品質，並串聯汕尾漁港至中芸漁港的觀光資源。（高雄市工務局新建工程處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市林園區北汕二路為中芸漁港及汕尾漁港間主要聯繫道路，但逢雨易淹；高市府近日啟動北汕二路二期拓寬工程及雨水下水道工程，盼解決淹水問題、提升道路品質，及串聯漁港觀光資源。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，北汕二路是林園區中芸漁港及汕尾漁港間主要聯繫道路，也是往來中芸地區與汕尾地區的重要幹道，總長度約485公尺，近日啟動二期拓寬工程及雨水下水道工程，預計2024年3月底完工。

新工處表示，二期拓寬工程及雨水下水道工程總經費為新台幣1億513萬元，其中工程費中央補助款約7713萬元，地方自籌款約2050萬元。

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新工處指出，工程以滿足當地中芸漁港、汕尾漁港及林園工業區來往車流量為主要考量，並同步施作排水側溝、箱涵及照明路燈。工程施工期間將進行交通維持以有效區隔工區與車輛通行範圍，保障用路人行車安全。

預計工程完工後，可讓中芸漁港及汕尾漁港間對外交通聯繫更方便，林園石化工業區周邊交通順暢，並強化北汕二路的排水工程，徹底解決逢雨必淹問題，串聯汕尾漁港至中芸漁港的觀光資源。（編輯：陳政偉）1111215