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劉櫂豪：推台東社宅增至500戶 內政部允持續辦理

2022/12/15 14:56（12/15 15:21 更新）
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民進黨立委劉櫂豪（圖）14日下午在立法院財政委員會質詢內政部代理部長花敬群，爭取台東縣推動社會住宅以增至500戶為目標，並要求兼顧社宅品質，促進良性競爭發展。（劉櫂豪台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月15日
民進黨立委劉櫂豪（圖）14日下午在立法院財政委員會質詢內政部代理部長花敬群，爭取台東縣推動社會住宅以增至500戶為目標，並要求兼顧社宅品質，促進良性競爭發展。（劉櫂豪台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）民進黨立法委員劉櫂豪表示，為有效提升整體居住環境，要求內政部盡速規劃台東縣社會住宅以增至500戶為目標，內政部允諾會持續推動達到目標。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿指出，劉櫂豪14日下午在立法院財政委員會質詢內政部代理部長花敬群，爭取台東縣推動社會住宅以增至500戶為目標，並要求兼顧社宅品質，促進良性競爭發展，以提升台東整體居住品質。

花敬群答詢表示，台東縣目前除已推動的「海濱好室」及「寶桑好室」社宅計畫外，已與退輔會研商用地取得，將於用地清查處理後，續行推動社會住宅，將以增至500戶為目標。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問時指出，今年9月花敬群以住都中心董事長身分至台東主持社會住宅「海濱好室」動工典禮時提到除「海濱好室」外，另規劃「寶桑好室」社宅建案也陸續辦理發包中，合計「海濱好室」195戶、「寶桑好室」98戶，共計293戶。

劉櫂豪表示，當時他向花敬群提及台東縣面臨高房價居住問題，社會住宅應以增至500戶為目標，才能有效提升整體居住環境，確保民眾居住品質，特別爭取退輔會用地繼續推動社會住宅計畫。

他昨天在立法院再度要求花敬群盡速規劃台東縣社會住宅以增至500戶目標執行，用地取得後要加速辦理。

劉櫂豪指出，花敬群向他說明，台東的社宅建案計畫推動，目前已與退輔會完成用地取得研商，等退輔會完成地上物的清查處理後，後續就能再推動社宅建案計畫，將以增至500戶目標，後續規劃將兼顧整體社區品質，打造更好的居住環境。（編輯：戴光育）1111215

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