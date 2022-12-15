埔里福興溫泉區打造親子公園 112年5月完工

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣政府在埔里福興農場溫泉區親水公園設置共融遊具，創造能親子同樂的親水公園，且有泡腳池、沖水設施，完工後除孩童可開心遊玩，中高齡長輩也能悠閒散步，更符合需求。

增進埔里福興農場溫泉區觀光遊憩功能，南投縣政府在溫泉區親水公園廣場規劃設置共融遊具，今天辦理開工祈福儀式，兒童遊戲設施融入環境特色、原有地貌，提供兒童優質玩樂場地，工程經費由縣府自籌新台幣1163萬元，預計民國112年5月完工。

根據縣府建設處資料，設置地點位於親水公園公廁後方草地，靠近福興路與遊客中心，有泡腳池、沖水設施，設計元素以「溫泉及水」為主軸進行意象轉換，並結合現有水渠規劃兒童遊戲設施，包含「地景區、沸騰區、挖掘區、波浪遊樂區、隨波逐流攀爬區」。

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南投縣長林明溱今天出席開工儀式致詞表示，為讓父母有適合帶孩子遊憩「放電」場所，縣府在人口較多的鄉鎮規劃親子公園，去年啟用的名間鄉親子生態園區廣受好評，每逢假日吸引許多親子來玩，福興農場溫泉區是埔里未來最熱門景區，在此設置親子公園最適合。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬出席表示，自從名間鄉親子園區啟用備受好評後，縣府持續在其他鄉鎮打造親子共融公園，福興農場溫泉區引來能高瀑布水源，夏日是孩童親水遊憩空間，冬天又能就近泡溫泉，屆時將成為「全台唯一溫泉主題遊戲場」。（編輯：張雅淨）1111215