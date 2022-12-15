苗縣2023客語日曆數位化 下載APP每日學一句

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苗栗縣政府文化觀光局15日在縣府舉辦記者會，發表2023鴻兔大展客語日曆，除開放民眾索取紙本外，也提供數位版「苗栗縣2023年客語日曆」，歡迎民眾以手機下載App使用。中央社記者管瑞平攝 111年12月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）年關將屆，苗栗縣政府首度結合手機軟體，推出客語數位日曆APP，將客委會客語能力初級認證基本詞彙置入日曆中，提供正確讀音示範，民眾可以每天學一句實用生活客語及例句。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府一樓大廳舉辦記者會發表2023鴻兔大展客語日曆，除開放民眾索取紙本日曆外，也提供數位版「苗栗縣2023年客語日曆」在GooglePlay商店及AppleStore上架，供民眾以手機下載APP使用。

文觀局副局長王浩中說明，今年首度推出的數位日曆APP更加貼近民眾生活需求及實用性，打開APP畫面首頁即可查看當天日期，可在手機頁面新增個人備忘錄，為全台首創融合客語教學及記事兼具的多功能行事曆。

文觀局指出，為讓客語融入生活，客語日曆將客委會客語能力初級認證基本詞彙編入日曆中，每天介紹一句實用生活客語及例句，數位版並提供羅馬拼音、釋義及正確讀音示範，民眾只要跟著日曆「每日一客語」，一年下來就可學習到300多句實用的客語。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣是客家大縣，縣府認真推動客家事務，提供客語公共服務，感謝客委會授權使用「客語能力初級認證基本詞彙」文字及錄音檔，以及客語專家龔萬灶、徐煥昇、影像專家林家安及施富錡協助設計校對，編印專屬苗栗的客語日曆，歡迎民眾多多下載使用，共同營造「客家就係生活，生活就係客家」。

文觀局表示，「苗栗縣2023年客語日曆」APP即日起可供下載使用；紙本日曆於18日上午9時起在文化觀光局服務台開放索取，凡居住苗栗縣民憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人最多可領取2本，共限量300本，領完為止。（編輯：方沛清）1111215