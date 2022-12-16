新北婦幼警新任隊長劉家次：加強防治數位性暴力

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市婦幼警察隊新任隊長劉家次今天上任，他說，未來將加強宣導防治「數位性暴力」，保障民眾隱私；警察局長黃宗仁提醒，受理婦幼案件要有同理心，充分保護被害者權益。

新北市政府警察局今天上午舉行婦幼警察隊長交接布達儀式，警察局長黃宗仁肯定原任隊長的林子翔升任三峽警分局副分局長，並宣布新任隊長由新莊警分局督察組長劉家次接任。

黃宗仁勉勵劉家次要落實婦幼保護工作，尤其跟騷法上路已半年，除了要檢視案件內容、充分保護被害人權益，受理婦幼案件更要有同理心。

劉家次從基層出身，在新北服務長達20多年，歷任交通分隊長、派出所所長與督察組組長等，資歷完整。

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劉家次表示，上任後將持續強化各項婦幼安全維護工作，尤其近年「數位性暴力」受社會高度關注，未經同意拍攝或散布其他人的性私密影像、持性私密影像威脅恐嚇不僅是性暴力，更是犯罪行為，而跟蹤騷擾經常也會伴隨著數位性暴力，未來將加強宣導防治，保障民眾隱私。

黃宗仁表示，國民法官法明年1月1日上路，重大婦幼兒少案件如家暴殺人等也會上法庭模擬，在這種案件中，被害人與被告的關係及平常相處情形都是國民法官關注焦點，未來家暴、兒少保護通報紀錄及查訪資料，都可能在法庭被提出，警察等都可能被傳訊到法庭作證，因此在受理案件上一定要用最嚴謹的標準來看待，落實程序正義。（編輯：李錫璋）1111216