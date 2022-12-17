彭振聲缺席市政交接 秦慧珠指柯文哲團隊擺爛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市副市長彭振聲缺席市政交接會議惹議，國民黨北市議員秦慧珠今天指出，台北市長柯文哲的市府團隊目前進入擺爛時間，連市政交接時副市長還以休假優先，真是鬆散、不負責。

彭振聲缺席市政交接會議，遭外界質疑是給台北市長當選人蔣萬安團隊穿小鞋。柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，彭振聲主要是負責排會議行程，避免同時間有2件事在交接。

對此，秦慧珠發布新聞資料指出，蔣萬安團隊昨天與北市府官員進行府級的交接會議，結果彭振聲是副市長卻請假回高雄住家，且秘書長也請假，只剩2名副秘書長出面與蔣萬安團隊進行府級交接，柯市府的態度根本是傲慢輕視、不在乎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

秦慧珠表示，柯文哲領導的北市府，目前不但進入垃圾時間，更是擺爛時間，例如柯文哲近期頻率團出國消化預算，做沒必要但可為他參選2024年總統大選暖身的國外考察，連國內的市政交接也無人負責，而副市長以休假為優先，卻不顧交接業務，柯市府傲慢鬆散、不負責，真是最爛的看守市府。

她說，有報導指稱彭振聲19日交接會議也請假，已預訂的交接但還是不出席，到底有什麼理由可從16日到19日都請假回高雄住家，無非是想趁在職時要休完有薪假，公務員休假雖是權利，但怎能以私害公，且只顧休假，不管市政交接，直接擺爛。（編輯：戴光育）1111217