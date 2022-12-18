北市府與衛福部夜訪街友 發物資及開避寒所

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市社會局表示，寒流來襲，昨晚與衛生福利部長薛瑞元等人夜訪街友，送暖暖包與口罩、告知避寒所開設訊息等。

社會局透過新聞稿表示，寒流來襲，社會局自17日至18日，連續2晚啟動街友低溫關懷服務，開設街友避寒所，並出動社工至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一告知街友避寒所開設訊息。

社會局指出，薛瑞元與社會局長周榆修等人昨天晚間到艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，發送暖暖包與防疫口罩，關懷街友健康狀況，並再次勸導入住避寒所。

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社會局表示，9日已啟動全市街友大夜訪，12區社福中心針對轄區內街友進行訪視關懷並發放禦寒物資，近日社工更逐一勸導街友入住中途之家或返家，以保障生命健康安全。

社會局指出，北市夜間溫度低於攝氏12度以下，社會局針對台北車站及萬華區等街友聚集處成立臨時避寒所，皆未設置任何入住條件，鼓勵街友盡可能前往社會局開設的避寒所過夜，現有兩處街友安置處所也提供24小時安置服務，有需求的民眾可主動洽詢1999。（編輯：張雅淨）1111218