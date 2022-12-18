台灣扶輪教育獎學金雄中頒獎 125名學子受惠

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台灣扶輪教育獎學金今年共募得新台幣128萬元，並首度加入「獎勵表現優異弱勢學生」項目，18日在高雄頒獎，計有125名高中與大學生獲獎。（高雄市教育局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）由扶輪社前總監羅傳進創立的台灣扶輪教育獎學金，今年共募得128萬元，並首次加入「獎勵表現優異弱勢學生」項目，今天在高雄中學舉行頒獎典禮，共125名高中與大學生受獎。

獎學金頒獎典禮今天在高雄中學舉行，獲獎的125名高中與大學生中，有清寒30名、品學兼優95名，每人獲得新台幣1萬元。高雄市政府教育局專門委員李黛華、扶輪社前總監韓明惠與黃來進、各扶輪社長，高雄中學校長莊福泰等人到場見證，現場溫馨感人。

在教育界服務40年，擔任過雄中、雄女及三民家商等校長職，也兼任教育電台主持人、大學助理教授，並在今年甫接下扶輪社董事長職的黃秀霞，對於募得有史以來最高額獎學金說，扶輪社友在莘莘學子最需要資源時，願意拉孩子一把，令人充滿感激，是這些孩子們一生都必須感謝的貴人。

成功大學學生陳品軒代表受獎人上台致謝詞說，感謝扶輪社友對於自己努力學習的肯定，會在未來的學習之路上，更加精進。

連續2年獲獎的朱一平則在今年加入頒獎典禮志工行列，朱一平說，對於去年領獎時的感動，記憶猶新，今年義務來協助典禮進行，也期待今年的獲獎人，明年一起來幫忙。

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台灣扶輪教育基金會今天透過新聞稿指出，除了扶輪社社友之外，今年還有黃茂森、黃唐光霞與潘村鄰、潘林媛兩對爺爺奶奶，以個人名義慷慨解囊。黃茂森說，不求受獎人回報甚麼，只希望將來這些孩子有能力時，也能幫助需要幫助的人，將夫妻倆的愛心，代代延續。

耶誕佳節即將來臨，受獎人除以親筆寫卡片感謝捐款人外，也將祝福寫在心型紙片上，貼成一顆「許願樹」，祈願這些有愛心的扶輪社友和長輩們，都能健康平安，事事順心。（編輯：黃世雅）1111218