深澳鐵道自行車啟動耶誕主題光雕 季節限定

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新北市政府觀光旅遊局20日發布新聞表示，深澳鐵道自行車啟動耶誕主題光雕隧道，騎乘鐵道自行車可欣賞沿線彩繪牆、山海景緻，在浪漫的冬季耶誕夜，邀民眾體驗奇幻旅程。（新北觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府觀光旅遊局今天表示，深澳鐵道自行車啟動耶誕主題光雕隧道，騎乘鐵道自行車可欣賞沿線彩繪牆、山海景緻，進入耶誕主題光雕隧道感受節慶氣氛，24、25日還有抽獎活動。

市政府觀光旅遊局今天發布新聞表示，深澳鐵道自行車是翻轉廢棄鐵道重生，受遊客喜愛。今年規劃隧道修護工程，7月至9月已經舉辦過夜間「瑰麗仲夏浪漫騎行」活動，目前為配合耶誕節的「限定快閃趴」活動。

觀旅局說，民眾可在八斗子車站旁搭俏皮河豚車，出發後會見到兩旁民宅牆面上的吉祥物彩繪，接著可一邊欣賞遼闊的海景，一邊騎乘進入耶誕限定的光隧道，體驗耶誕老公公、耶誕樹及雪人為主軸的絢麗聲光影。

觀旅局說，24日、25日兩天，還推出「驚喜刮刮卡」抽獎活動，耶誕限定光雕將持續至12月30日為止。

觀旅局也說，舊三貂嶺隧道開通於民國11年，距今正好100年，早期提供採礦的火車鐵道通行，轉型為台鐵宜蘭線鐵道後，因隧道寬度只容單軌通行；民國74年台鐵啟用雙向通行新三貂嶺隧道，封閉舊三貂嶺隧道。

觀旅局說，重新整理舊隧道為「三貂嶺生態友善隧道」，可看到葉鼻蝠倒掛、鐘乳石自然景觀，早期蒸汽火車在隧道頂部留下大片燻黑的煤灰。

這些象徵20世紀初，鐵道與工業駛進山林開採礦業重要歷史，觀旅局表示，這也是發展觀光新契機，近期，培訓在地導覽人員訴說家鄉的故事，分享隧道遺留及孕育的寶貴資產，承傳百年記憶。（編輯：李錫璋）1111220

新北市政府觀光旅遊局20日發布新聞表示，深澳鐵道自行車啟動耶誕主題光雕隧道，騎乘鐵道自行車可欣賞沿線彩繪牆、山海景緻，進入耶誕限定的光隧道，體驗耶誕老公公、耶誕樹及雪人為主軸的絢麗聲光影。（新北觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月20日