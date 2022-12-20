新北召開毛寶貝幸福委員會 首推寵物兔植晶片

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市動保處表示，今天召開「毛寶貝幸福委員會」，針對明年兔年飼養寵物兔意願恐提高，且為改善寵物兔走失難以協尋等問題，將在犬貓外，率先建置寵物兔植晶片等管理系統。

新北市政府動保處今天邀集專家學者及動保團體代表召開「毛寶貝幸福委員會」，為迎接明年兔年到來，預估有愈來愈多民眾選擇飼養寵物兔做為陪伴對象，擔心民眾家中愛兔走失而無法協尋等問題，將與愛兔協會等單位合作，率先建置寵物兔登記管理系統。

新北市動保處長楊淑方向中央社記者表示，一般人不了解寵物兔的飼養方式，再加上寵物兔繁殖率驚人，使得過去非犬貓的救援案件中，100隻獲救援或收容的動物中有30隻是兔子，凸顯寵物兔的管理需求。

明年是生肖兔年，她指出，民眾可能會選擇飼養兔子增添福氣，動保處才會接受專家學者意見，將寵物兔納入輔導管理範圍，後續規劃推出植晶片等相關輔導措施，同時也會依「非犬貓寵物基礎飼養指引」，宣傳教育民眾正確飼養非犬貓寵物的方式。

她表示，新北首先推動植晶片管理系統從犬貓擴及寵物兔，除改善愛兔走失難協尋問題，也擔心兔年可能增加飼養寵物兔後出現棄養潮。

楊淑方指出，寵物兔管理系統是鼓勵民眾帶寵物兔施打疫苗、登記及植入晶片、絕育，沒有罰則及強制性，盼逐步推行，以落實飼主責任，維護動物福祉。（編輯：戴光育）1111220