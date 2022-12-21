第一個任期表現 黃偉哲自評60分、團隊90分

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台南小內閣調整，預定22日公布，台南市長黃偉哲（左3）21日證實，副市長戴謙（右3）等5人將離開市府團隊。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市長黃偉哲第一個任期即將畫下句點，小內閣人事調整明天公布；黃偉哲今天總結過去4年表現，自評60分、市府團隊90分。

黃偉哲今天主持第一個任期最後一次市政會議前，接受媒體訪問時指出，將有5人離開新的市府團隊，包括副市長戴謙、環保局長謝世傑、社會局長陳榮枝、衛生局長許以霖、研考會主委戴偉峻，新人選預定明天公布。

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黃偉哲會後出席北區成德里停四立體停車場新建工程開工時，再接受媒體聯訪表示，戴謙等5人將離開市府團隊，但因還有些人的徵詢需要完成，市府新團隊明天才會一併公布。

黃偉哲同時自評60分、市府團隊90分，他說，市府團隊優質，過去很辛苦，不僅推動市政，還要和各方溝通，因此，市府團隊滿意度蠻高的，努力付出得到市民回應，他祝福離開市府團隊的成員，未來也希望繼續互動、提供建言。（編輯：唐聲揚）1111221