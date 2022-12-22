台南小內閣首波5人異動 文化局長葉澤山升副市長

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台南市長黃偉哲（右）22日公布第2任期小內閣名單，首波5人異動，新任副市長將由文化局長葉澤山升任。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市長黃偉哲今天公布第2個任期小內閣名單，首波5人異動，新任副市長將由文化局長葉澤山升任，經濟發展局長陳凱凌涉貪遭逮聲押，職務將由林榮川接任。

黃偉哲原訂昨天公布第2個任期小內閣名單，但未如期發表，延到今天公布，市府近清晨8時才在LINE群組臨時通知，由黃偉哲上午9時在台南市永華市政中心宣布新人事。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市政府新首長人事，首波5人；新任副市長將由葉澤山升任，研考會主委由前主計處長陳淑姿出馬，及衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川，環保局長和文化局長暫由副局長代理。

黃偉哲表示，新的小內閣成員以「專業能力」和「即戰力」為最大調整考量；以林榮川為例，他早就接洽徵詢意願，但因尊重原本服務機關，未在昨天公布，非部分媒體揣測臨時延期狀況。

黃偉哲表示，台南是文化首都，正緊鑼密鼓籌劃2024台南建城400年相關展演，需要葉澤山如此具備文化志業及豐富行政經驗的副手，葉澤山近年規劃興建台南市立圖書館永康新總館、台南市美術館等，亮眼成績有目共睹。

陳淑姿今年1月從主計處長退休，又回鍋出任研考會主委新職，黃偉哲說，陳淑姿熟悉台南市政業務，符合擔任考核、列管及規劃市政方向的一級幕僚單位首長，可讓台南重大建設推動時準確到位。

蘇世斌是向奇美醫學中心借將，目前是奇美醫學中心職業醫學科主任，也擔任南台科技大學高齡福祉服務系教授，擁有職業醫學、社區醫學和醫療觀光及公共衛生領域的專業能力。

林榮川是台灣大學土木工程博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長及台中市政府建設局和都發局副局長，曾參與台中亮點建設，包括水湳智慧城、台中國際會展中心等規劃執行，具備綠能發展規劃或產業園區推動開發等相關面向的擘劃專長。

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盧禹璁專攻社會學，是中山大學中山所社會學組博士，在嘉南藥理大學社工系任教職，黃偉哲將借重盧禹璁在社區組織發展工作與總體營造的專業，持續深耕台南市社會工作領域。

黃偉哲昨天主持第1個任期最後一次市政會議前，接受媒體訪問時指出，將有5人離開新的市府團隊，包括副市長戴謙、環保局長謝世傑、社會局長陳榮枝、衛生局長許以霖、研考會主委戴偉峻。（編輯：黃世雅）1111222