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竹竹苗升格議題 高虹安：仍需依中央態度為準

2022/12/22 14:32（12/22 14:41 更新）
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新竹市長當選人高虹安（左）22日拜會新竹縣長楊文科（右），雙方除討論新竹縣市合作方式之外，也談及竹竹苗合併改制等議題；高虹安表示，一切仍需依中央態度為準。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月22日
新竹市長當選人高虹安（左）22日拜會新竹縣長楊文科（右），雙方除討論新竹縣市合作方式之外，也談及竹竹苗合併改制等議題；高虹安表示，一切仍需依中央態度為準。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣府探討竹竹苗合併升格等議題，研究顯示最優先推薦方案為竹竹苗合併改制，新竹市長當選人高虹安今天說，未來會進行討論並訂負責任方案，但一切仍需依中央態度為準。

新竹市長當選人高虹安今天拜會新竹縣長楊文科，雙方除討論竹縣市合作方式之外，也談及竹竹苗合併改制等議題。

高虹安接受媒體聯訪表示，合併跟合作要分開談，由於合併牽涉如國土規畫、第7都是「竹竹苗」還是「竹竹」等，這些事情，未來，新竹市政府會透過合併升格專案辦公室處理，且新竹市也會與新竹縣、苗栗縣啟動討論。

高虹安表示，未來，在地方政府討論後，會選擇對民眾最有利的方案提出，並訂負責任方案，但合併或升格能否成行，必需視中央態度而定，因為，地方制度法若沒有調整，竹竹合併升格等是無法進行的。

高虹安指出，在此之前，有太多未定數，雙方合作先做好，能夠解決最多民生問題才是最重要。（編輯：方沛清）1111222

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