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金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠
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力行國小午餐湯室溫放逾2天 北市府罰廠商12萬

2022/12/23 14:51
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市力行國小日前因營養午餐廠商出包，害學童喝到餿水；衛生局表示，出錯的湯是在數日前製作、室溫放置超過2天，違反食安法，開罰廠商新台幣12萬元。

力行國小營養午餐廠商因疏失，19日造成2名學童誤吃到餿水，教育局罰款2萬6000元、暫停供餐2週。

教育局今天再發新聞稿表示，被學生誤喝下肚的湯是16日製作、且在室溫放置逾2日以上，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款規定，依同法第44條裁罰午餐供應業者12萬元。

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衛生局表示，查核餐點製作場所後發現烹調區管路汙漬、未確認產品品質及運輸管制未有防止交叉污染措施等衛生缺失，限期23日改正完成，將於業者恢復供餐時複查，若沒改善將依違反食品安全衛生管理法第8條規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品團膳業者，食品從原料進貨、製作、調配及配送等流程應訂定標準流程，避免交叉污染或誤用等。（編輯：李錫璋）1111223

#衛生局
#教育局
#力行國小
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