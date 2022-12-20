力行國小2學童餿水喝下肚 北市罰廠商2萬6千元暫停供餐2週

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台北市力行國小午餐廠商日前誤把回收桶當成湯桶，有2名學生因此喝到餿水。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市教育局表示，力行國小營養午餐廠商因失誤造成2名學生誤吃餿水，對廠商開罰新台幣2萬6000元、暫停供餐2週，須提出改善報告，並經審核後才能恢復供餐。

教育局發布新聞稿表示，力行國小營養午餐廠商昨天的疏失，造成2名學童誤吃到餿水，經委員會討論決議依契約罰則條款處以最高罰則，共記點13點（一般缺失8點及重大缺失5點），罰款2萬6000元、暫停供餐2週。

教育局指出，廠商要提出食品安全衛生及送餐SOP改善報告與督察措施，經午餐供應委員會再次審核通過後才能恢復供餐，如果沒改善將視為重大違失、終止合約。

教育局表示，有議員質詢溪口國小日前營養午餐發現異物一事，當日校方已立即要求午餐廠商到校調查，請廠商針對廚房進行全面檢查器具並更換新品，並由午餐供應委員會決議針對廠商疏失分別記點5點及1點，併同罰款共1萬2000元，若2個月內再發生異物情形，將視為情節重大裁罰處理，也將調整此校午餐食材處理製程與加強實體監廚。（編輯：陳仁華）1111220