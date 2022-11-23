學童營養午餐吃不到蛋？ 農委會：每週至少一次

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）有媒體報導學校營養午餐吃不到蛋。農委會畜牧處今天表示，團膳業者說每週至少一次。農委會主委陳吉仲強調，不要蛋價漲須飼料不再漲，正在爭取延長營業稅減免5%。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲報告農民福利制度，並備質詢。媒體報導「吃蛋變奢侈 學童營養午餐找不到」一事，引發國民黨籍立委楊瓊瓔、李貴敏質詢關注。

陳吉仲說，農委會要保證的是雞蛋供應充足，從3月迄今，穩定增加供應量，目前每天11.9萬箱（每箱200顆），而要雞蛋別再漲，重點是進口的飼料（玉米、大豆）不要再漲，目前正在跟行政院爭取延長營業稅減免5%。

他並說，其次是農委會持續推動國內擴大玉米栽種面積，以及會將庫存的舊米釋出作為飼料米使用，透過這些措施穩定飼料價格。

農委會畜牧處處長張經緯說，目前雞蛋產地價每台斤新台幣40.5元，批發價每台斤50元，關於學校午餐學童吃蛋次數，團膳業者告知合約簽訂為每週至少一次。

陳吉仲說，為確保家禽產業穩定生產，將提出中程規劃，鼓勵業者革新硬體設備。張經緯說，初步預計向行政院爭取4年期計畫，預算約30億到40億元，年底前提出。（編輯：張芷瑄）1111123