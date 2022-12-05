學童班班吃石斑執行有落差 不排除改為好食材

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立法院經濟委員會5日繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。圖為農委會主委陳吉仲（中）上午赴立院。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日

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（中央社記者張雄風台北5日電）學童營養午餐「班班吃石斑」出現執行落差，可能改為「班班好食材」，農委會主委陳吉仲今天說，經費來源本來就是可以用在學校午餐的任何食材，相關辦法的名稱修改很容易。

中國從今年6月13日起暫停輸入台灣石斑魚，為協助石斑魚產銷，農委會、教育部提出「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」（班班吃石斑）。

然而，陳吉仲日前於「石斑魚產銷執行情形」記者會中表示，由於加工量能不足，加上招標、調度等程序各縣市進度不一，不排除變成「班班好食材」。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

陳吉仲會前接受媒體聯訪，媒體提問若從「班班吃石斑」變更使用目成「班班好食材」，是否有疑義。陳吉仲表示，經費來源本來就是可以用在學校午餐的任何食材，相關辦法的名稱修改很容易。

陳吉仲接著說，再次感謝所有的國外的消費者跟國內的消費者，讓石斑魚內外銷非常順暢，價格讓漁民非常滿意；學校午餐的使用石斑魚，會盡快讓尚未吃到的9個縣市在這個月吃到，讓3600多所學校的180萬學童都可以來吃到石斑。（編輯：陳清芳）1111205