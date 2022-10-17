更多編輯台推薦新聞：
U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定
娛樂

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市國小足球隊爆體罰 教育局：已終止教練聘約

2022/10/17 13:12（10/17 13:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市有國小足球隊傳出學童遭教練不當體罰。台北市教育局表示，校方9月下旬已終止足球教練聘約，並組成調查小組。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市有國小足球隊傳出學童遭教練不當體罰。台北市教育局表示，校方9月下旬已終止足球教練聘約，並組成調查小組。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北17日電）台北市有國小足球隊傳出學童遭教練不當體罰，家長今天在立委陪同下舉行記者會。台北市教育局表示，校方9月下旬已終止足球教練聘約，並組成調查小組。

民進黨立委何志偉、台北市議員鍾佩玲今天偕2名陳情母親舉行記者會，要求教育部及體育署正視體育界的體罰問題。

陳情人C媽媽表示，她的小孩9月回歸學校踢球後，開始在夜晚哭啼，日前她到校接小孩回家時，親耳聽到小孩在校隊辦公室痛苦的叫聲，甚至聽到鞭打的聲音；雖然曾出面要求教練不要打小孩，但教練仍不改行徑，這樣的狀況沒有家長可以接受。

陳情人B媽媽淚訴，她的孩子有過動症，踢足球原本是希望能有釋放體力的管道，沒料到孩子被打到屁股瘀青，連續2天無法坐著吃飯，許多與她情況類似的家長，因需要校方踢球的資源，雖知情卻都是敢怒不敢言。

何志偉痛批，教育基本法明文禁止校園體罰，但很不幸仍有學童遭到足球隊教練不當體罰，甚至在學童加入球隊時，家長就被要求簽署體罰同意書，呼籲校園體罰零容忍原則不應有任何縫隙。

鍾佩玲表示，俗話說「合理要求是訓練，不合理的要求是磨練」，但這起事件已近乎虐待，身為家長都感到心疼，要求教育部與台北市教育局應建立更暢通的通報機制，讓學童遠離體罰風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

體育署專委周國金表示，現在教育政策是體罰零容忍，沒有疑義，體育署不允許校園中出現體罰；教育部國民及學前教育署科長洪甄徽表示，不當體罰教依法處置，國教署會密切督導台北市教育局。

台北市教育局體育及衛生保健科長林奎宇表示，校方已在9月下旬終止足球教練聘約，並要求繳還鑰匙，教練不能再使用學校空間；教育局也責成校方組成調查小組，調查報告31日出爐，將依事實部分依法處理。（編輯：翟思嘉）1111017

何志偉
與大學生對話 陳時中：推動講母語帶來光榮 女子控25年前遭狼師性侵 范雲盼追訴期從成年起算
鍾佩玲
北藝7日辦開幕議員批設施有瑕疵 市府：陸續改善 議員指熊好券振興成效差 北市府7/21推新方案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族