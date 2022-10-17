北市國小足球隊爆體罰 教育局：已終止教練聘約

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台北市有國小足球隊傳出學童遭教練不當體罰。台北市教育局表示，校方9月下旬已終止足球教練聘約，並組成調查小組。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台北市有國小足球隊傳出學童遭教練不當體罰，家長今天在立委陪同下舉行記者會。台北市教育局表示，校方9月下旬已終止足球教練聘約，並組成調查小組。

民進黨立委何志偉、台北市議員鍾佩玲今天偕2名陳情母親舉行記者會，要求教育部及體育署正視體育界的體罰問題。

陳情人C媽媽表示，她的小孩9月回歸學校踢球後，開始在夜晚哭啼，日前她到校接小孩回家時，親耳聽到小孩在校隊辦公室痛苦的叫聲，甚至聽到鞭打的聲音；雖然曾出面要求教練不要打小孩，但教練仍不改行徑，這樣的狀況沒有家長可以接受。

陳情人B媽媽淚訴，她的孩子有過動症，踢足球原本是希望能有釋放體力的管道，沒料到孩子被打到屁股瘀青，連續2天無法坐著吃飯，許多與她情況類似的家長，因需要校方踢球的資源，雖知情卻都是敢怒不敢言。

何志偉痛批，教育基本法明文禁止校園體罰，但很不幸仍有學童遭到足球隊教練不當體罰，甚至在學童加入球隊時，家長就被要求簽署體罰同意書，呼籲校園體罰零容忍原則不應有任何縫隙。

鍾佩玲表示，俗話說「合理要求是訓練，不合理的要求是磨練」，但這起事件已近乎虐待，身為家長都感到心疼，要求教育部與台北市教育局應建立更暢通的通報機制，讓學童遠離體罰風險。

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體育署專委周國金表示，現在教育政策是體罰零容忍，沒有疑義，體育署不允許校園中出現體罰；教育部國民及學前教育署科長洪甄徽表示，不當體罰教依法處置，國教署會密切督導台北市教育局。

台北市教育局體育及衛生保健科長林奎宇表示，校方已在9月下旬終止足球教練聘約，並要求繳還鑰匙，教練不能再使用學校空間；教育局也責成校方組成調查小組，調查報告31日出爐，將依事實部分依法處理。（編輯：翟思嘉）1111017