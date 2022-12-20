北市力行國小2學童餿水喝下肚 教育局開罰廠商並暫停供餐

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台北市力行國小午餐廠商日前誤把回收桶當成湯桶，有2名學生因此喝到餿水。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市教育局今天表示，力行國小午餐廠商誤把回收桶當成湯桶，有2名學生因此喝到餿水，教育局除了開罰以外並暫停廠商供餐，持續關心學生身體健康狀況。

台北市教育局發新聞稿表示，力行國小昨天中午接獲一年級課後班老師反映湯品有異味，有2名學童食用，學校廚房確認非當日供應的湯品，立即更換餐點，學校立即聯繫學童家長並說明其用餐情形，放學後與家長保持聯繫並持續關心學生身體健康狀況。

教育局表示，今天上午協同衛生局至力行國小現場會勘稽查。經向校方了解，近期供餐廠商上將公司因送餐人員異動，進行餐桶回收確認作業時出現差錯，導致要回收的湯桶放上餐車送至一年級課後班，發現後立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

教育局表示，針對供餐廠商之重大疏失，學校將緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，並請廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，經學校審核後才能恢復供餐。

教育局說，將函知各校，供餐作業中，應確實回收餐盆、湯桶及餐具並清點數量，廠商應確實依規定辦理。將持續督請學校關注學童健康，要求學校確實做好供餐管理責任，並持續嚴格監督把關，以確保午餐品質安全。（編輯：張銘坤）1111220