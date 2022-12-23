3廠商疑圍標獲緩起訴 新北學校追回30萬元押標金

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市某學校採購設備時，有3家廠商文件筆跡雷同、地址相同疑圍標，遭檢方緩起訴。新北市教育局今天表示，此校已依新北市審計處要求，11月3日追回繳庫押標金新台幣30萬元。

新北市審計處於11月25日在審計部的公告訊息中貼文表示，新北市某學校辦理「108年樂水館降溫及加熱系統設備改善採購案」，經查核發現疑有廠商圍標。

此貼文指出，新北市審計處於民國109年4月查核發現，這筆採購案於108年6月4日開標結果，有3家廠商投標，不同投標廠商間的投標文件繕寫筆跡雷同、地址相同等異常關聯等情，疑涉圍標。

民國109年6月，案經法務部調查局新北市調查處查辦發現，學校於審查廠商投標文件時，未注意不同廠商間的投標文件有異常關聯。依招標文件規定應判定為不合格標，但仍審查通過，疑有審標作業疏失。

貼文表示，新北地檢署檢察官於今年5月25日偵查終結，這3家投標廠商負責人犯政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪，予以緩起訴處分。

新北市審計處依據檢方緩起訴處分書，針對學校審標時的作業疏失，以及是否依政府採購法規定向違法廠商追繳押標金等情，在今年8月函請此校必須改善。

對此，新北市教育局今天以文字新聞資料指出，廠商違反採購法規定，此校已追回發還的押標金每家10萬元，3家共新台幣30萬元，並已於今年11月3日辦理繳庫。

教育局表示，校方於審標過程都符合採購法規定，啟動行政調查程序後，教育局政風處面談及電訪這所學校辦理採購業務的相關人員，查無任何人員因這件採購案獲利或貪瀆。

教育局指出，學校將加強採購人員專業知能，並將這起疏失列為宣導案例，教育局也將加強監督，落實政府採購法相關規定與秩序。（編輯：戴光育）1111223