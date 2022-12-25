更多編輯台推薦新聞：
逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅
國際

逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中市長就職彩蛋 送出1萬個「愛的零錢包」

2022/12/25 15:06（12/25 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市長盧秀燕（中）25日宣誓就職，新任副市長王育敏（左）、黃國榮（右）等也在會中布達。中央社記者郝雪卿攝 111年12月25日
台中市長盧秀燕（中）25日宣誓就職，新任副市長王育敏（左）、黃國榮（右）等也在會中布達。中央社記者郝雪卿攝 111年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市長盧秀燕今天宣誓就職，在完成就職典禮後，她宣布這次的神秘彩蛋是要送出1萬個「愛的零錢包」，是用競選總部所有外牆及看板帆布製成，每一個都是「獨一無二」。

第4屆台中市長及台中市議員今天宣誓就職，新任副市長王育敏、黃國榮等一級機關首長也在會中布達，盧秀燕在完成就職典禮後，即宣布將送出1萬個「愛的零錢包」給市民作為紀念。

盧秀燕表示，台中要成為一座環保的直轄市，她以身作則，把先前競選總部的帆布拆卸下來，一個一個裁製，用心縫製成為「愛的零錢包」，因為是從競選總部外牆拆下來的帆布，隨著帆布的位置不同，每一個零錢包所用的布也都不同，各個都是「獨一無二」，代表她對大家獨一無二的「感謝與愛」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市議員上午宣誓就職並選出正副議長，盧秀燕出席觀禮，民進黨台中市議員張家銨確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），特別準備防疫獨立空間讓張家銨宣誓及投票，還由全副武裝的監票員拿票櫃到獨立空間給張家銨投票。

台中市正副議長選舉，國民黨提名現任議長張清照、副議長顏莉敏參選連任，而民進黨則推出資深議員曾朝榮、陳淑華參選正副議長，這屆市議會共65席次，國民黨32席、民進黨24席、其他黨9席，投票結果張清照與顏莉敏各拿下40票順利連任，盧秀燕在選舉結果揭曉後，也上前表達祝賀之意。（編輯：陳仁華）1111225

#盧秀燕
#台中
#張清照
盧秀燕
出任副市長 王育敏：打造台中為幸福宜居城市 盧秀燕小內閣出爐 王育敏出任台中市副市長
張清照
國民黨核定提名張清照、顏莉敏 參選中市正副議長 清水火車站跨站天橋吊裝完成 112年2月可望通行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族