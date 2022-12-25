台中市長就職彩蛋 送出1萬個「愛的零錢包」

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市長盧秀燕今天宣誓就職，在完成就職典禮後，她宣布這次的神秘彩蛋是要送出1萬個「愛的零錢包」，是用競選總部所有外牆及看板帆布製成，每一個都是「獨一無二」。

第4屆台中市長及台中市議員今天宣誓就職，新任副市長王育敏、黃國榮等一級機關首長也在會中布達，盧秀燕在完成就職典禮後，即宣布將送出1萬個「愛的零錢包」給市民作為紀念。

盧秀燕表示，台中要成為一座環保的直轄市，她以身作則，把先前競選總部的帆布拆卸下來，一個一個裁製，用心縫製成為「愛的零錢包」，因為是從競選總部外牆拆下來的帆布，隨著帆布的位置不同，每一個零錢包所用的布也都不同，各個都是「獨一無二」，代表她對大家獨一無二的「感謝與愛」。

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台中市議員上午宣誓就職並選出正副議長，盧秀燕出席觀禮，民進黨台中市議員張家銨確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），特別準備防疫獨立空間讓張家銨宣誓及投票，還由全副武裝的監票員拿票櫃到獨立空間給張家銨投票。

台中市正副議長選舉，國民黨提名現任議長張清照、副議長顏莉敏參選連任，而民進黨則推出資深議員曾朝榮、陳淑華參選正副議長，這屆市議會共65席次，國民黨32席、民進黨24席、其他黨9席，投票結果張清照與顏莉敏各拿下40票順利連任，盧秀燕在選舉結果揭曉後，也上前表達祝賀之意。（編輯：陳仁華）1111225