屏東蓮霧低溫落果嚴重 周春米上任先勘災指示普查

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東蓮霧正值採收期，受低溫影響，蓮霧落果嚴重，粗估損失金額超過新台幣2000萬元，重創產季，屏東縣長周春米就職後第1個行程就是前往產區勘災，並指示全面普查。

屏東縣政府發布新聞稿表示，縣長周春米今天下午會同農糧署及高雄區農業改良場前往枋寮、佳冬、南州鄉等蓮霧產區視察，並指示農業處全面展開普查作業，從寬、從速，同時重新檢視保單理賠內容，協助農民復耕減少損失。

周春米表示，看見果園裡已成形的蓮霧，受到溫差差異大的影響而落果，讓果農所有心血付諸流水，「真的相當心疼」，蓮霧災損狀況，除已結果套袋的落、裂果外，在大小豆粒及大白肚期遭受寒害後續也極可能無法開花結果，未來蓮霧天然災害救助及農業保險理賠給付上也應一併納入考量。

農業處指出，蓮霧受氣候影響地區包含枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等鄉鎮，整體損害程度達29%，損失金額已逾2000萬元，且不只蓮霧，鳳梨也受到低溫影響，陸續傳出災損情形。

縣府表示，啟動全面盤點、檢討相關農業保險及清查災害面積，並向農委會提出天然災害救助，提醒農民將落果災損拍照留存。（編輯：陳仁華）1111225