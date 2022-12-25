屏東市代主席競爭激烈 2輪投票未果蕭國亮抽籤連任

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東市民代表會主席、副主席選舉今天下午舉行，爭取連任的蕭國亮面對同黨林淑香競爭，2人首輪票數均未過半，第2輪同票，最後抽籤由蕭國亮中籤當選；副主席則由無黨籍林韋呈連任。

屏東市民代表會今天下午3時舉行代表就職宣誓典禮及主席、副主席選舉，國民黨10席、民進黨7席、無黨籍6席，共23席代表均出席。

國民黨屏東縣黨部認為屏東市為屏東縣首善之區，市長由藍營周佳琪當選，代表會也要乘勝追擊，昨天推派蕭國亮參選主席、挑戰二連霸。

縣黨部決議卻引發爭議，未出席會議的林淑香、嚴詠馨、傅建雄、謝雪鳳、任峻賢5名代表發出聯合聲明，認為會議出席人數並未過半，且蕭國亮因弊案官司纏身，不符合「排黑條款」，因此要另選林淑香挑戰主席，造成藍營分裂。

主席選舉過程格外激烈，首輪蕭國亮11票、林淑香10票、嚴詠馨1票、1票棄權，得票數均未過，必須進入第2輪投票，結果為蕭國亮、林淑香各獲11票、1票棄權，就得進入最後抽籤，由蕭國亮先抽，結果抽中當選籤，連任主席成功。

蕭國亮會後接受媒體聯訪表示，大家都很努力，至於結果就交給上天安排，代表都很優秀，「過去就讓它過去吧」，國民黨還是團結，繼續一起為民服務、監督市政。

屏東市民代表副主席則由無黨籍林韋呈，以18票連任成功。（編輯：陳仁華）1111225