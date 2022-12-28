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高市府籲跨年搭捷運 輕軌不提供進出疏運

2022/12/28 10:36
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）2023高雄跨年演唱會即將登場，高雄市政府今天表示，跨年人潮多，輕軌無法負荷大量人潮輸運，呼籲民眾跨年不要搭輕軌，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客。

高雄市政府今天新聞稿表示，2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」31日登場，跨年夜搭乘捷運至凱旋站3號出口，出站步行即抵會場，捷運加密至3分鐘一班次，並延長到元旦凌晨2時收班。

市府強調，跨年人潮多，輕軌將無法負荷大量人潮輸運，呼籲民眾跨年千萬不要搭輕軌，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客。

市府指出，輕軌一班次輸運量為250人，經過幾次大型活動經驗，輕軌對於流動式人潮如2022台灣燈會、2022台灣文博會、台灣設計展等，可肩負活動輸運，但對於跨年散場的瞬間大量人潮，則會讓民眾排隊久候。

市府表示，跨年當天亞灣區周邊區域道路將實施3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。對於機車族，市府規劃5大臨時機車停車場，預估提供1萬1000個停車位。

臨時機車停車場開放到112年元旦凌晨1時30分，民眾需準時離場，逾時將啟動清場移置，因停車空間有限，建議多搭乘大眾運輸。

此外，市府交通局也加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，進場服務時間為當日晚上10時至11時，散場服務時間則為當日晚上11時30分至隔天凌晨1時，上、下車地點位於時代南二路及捷運文化中心站。

行經會場的市公車延長營運至凌晨1時，包括旗津幹線（紅9）、三多幹線（70）、林園幹線（紅3）路線。台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。相關交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整。（編輯：黃世雅）1111228

#高雄市政府
#捷運
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