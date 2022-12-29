更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

五峰鄉公所跨年晚會 邀北原山貓演出

2022/12/29 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）五峰鄉公所今天表示，為迎接新的一年，31日辦跨年晚會活動，邀請歌手葉璦菱、羅美玲、北原山貓等演出，讓民眾欣賞原住民好聲音，也了解原住民文化。

五峰鄉公所提供新聞資料指出，31日在五峰鄉公所前辦「璀璨星光綻FUN、五峰最high跨年晚會」，要與民眾共同倒數，並與民眾一起帶著幸福與感恩的心，迎接新的一年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄉長秋維書向中央社記者表示，晚會除有原住民表演藝術團表演外，更邀請有原住民歌手演唱，不僅讓民眾一聽原住民的好歌喉，也了解原住民的文化，同時，宣傳地方特色，希望讓更多民眾能在活動下，認識五峰鄉進而帶動觀光，為地方創造更多經濟效益。

秋維書表示，感謝新竹縣長楊文科、新竹縣議員張益生以及五峰鄉民代表會主席秋美玉等，在各界協助下，促成跨年晚會活動，此外，今年也提供手機、機車等獎品，讓民眾摸獎，也盼在疫情逐漸解封的當下，藉由跨年活動歡樂氣氛，逐漸回歸正常生活。（編輯：方沛清）1111229

#秋維書
#五峰鄉公所
#楊文科
楊文科
竹縣新增8處科技執法點 取締闖紅燈、超速等違規 竹縣反湖口生命園區自救會元旦發起靜默抗議 盼縣府重視民意
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族