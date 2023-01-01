新北修訂容積移轉要點 加速取得公共設施用地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府城鄉發展局今天表示，新修訂「都市計畫容積移轉許可審查要點」1日起生效；與民眾休閒生活相關的5項公共設施得以優先捐贈，換取容積移轉，以加速取得開放性公設用地。

新北市府城鄉局長黃國峰今天透過新聞稿表示，分析近3年來容積移轉捐贈土地種類，捐贈公園、兒童遊樂場（含鄰里公園兼兒童遊樂場）、綠地、體育場、廣場，僅佔總捐贈量的15%。

黃國峰接受中央社記者電訪時表示，上述5項公共設施用地，市民比較有感；但目前開發商捐贈的土地，仍以道路用地佔大部分。

他說，專案試辦「土城暫緩發展區公設優先捐贈規定」，在發布實施前的民國99年至103年，捐贈5項公設面積僅約1.49公頃；發布實施後的104年至108年，有5項公共設施優先規定，捐贈面積增加至3.98公頃。

黃國峰說，這項規定讓捐贈5項公設的面積，大幅增加將近2.6倍。因此，本次修訂「都市計畫容積移轉許可審查要點」時，比照土城暫緩發展區的規定，將捐贈5項公設用地規定，優先納入審查要點，希望提高捐贈公共設施的面積，也縮短時間成本。

城鄉局說，全案已在新北市都市計畫委員會審議通過，並於今年1月1日生效。全市一體適用，藉此提升新北市舊市區綠地服務水準，讓居住環境周邊增加公園綠地面積，改善居住品質。

黃國峰說，另外，為加速打通瓶頸道路，本次修正，也要求申請送出容積移轉的道路用地，要全持分或已開闢，避免往後政府與地主間的協定分管或調處分割，耗費時間與資源成本，將可以提升開闢道路效率。

黃國峰說，修訂容積移轉要點於1月1日生效，不過，考量對土地開發市場的影響，訂有1年的緩衝期，未來將可加速改善都市環境居住品質。（編輯：張銘坤）1120101