通霄鎮立泳池設施舊損 公所終止委外營運擬修繕

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苗栗縣通霄鎮立游泳池原訂元旦重新開放，通霄鎮長張可欣3日指出，館內狀況非常糟糕、無法營運，已主動終止委外營運契約，將擬改善計畫全面修繕。（張可欣提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月3日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）苗栗縣通霄鎮長張可欣今天表示，通霄鎮立游泳池館內設施老舊損壞，為了民眾安全決定不開放，並主動終止委外營運契約，將擬改善計畫修繕，爭取台電認養或由公所自行營運。

張可欣今天接受中央社記者電話訪問指出，通霄鎮立游泳池去年12月20日標出由廠商營運，原訂在今年元旦重新開放，她上任後前往現場查看，發現館內環境、設施非常糟糕，如同「廢墟」。

她表示，鎮公所應先將游泳池館內設施修繕完畢，才能交由委外廠商營運，但目前館內狀況太差，若廠商按照合約執行開放，恐怕也只能高掛「清潔養護中」告示牌，因此她決定主動終止委外營運契約。

張可欣指出，原本認為主動終止合約將支付違約金，但發現原本簽訂的契約並沒有違約金等相關內容，這為鎮公所省下一筆錢。

她表示，通霄鎮立游泳池因蒸氣室、溫水等設備耗電量大，每年的電費龐大，規劃爭取台電認養營運，若台電不願意，就由公所自行營運。

張可欣說，她將擬定游泳池改善計畫書，努力籌措經費，朝全面重新修繕方式進行，近日她已邀請多名鎮民代表前往游泳池查看，她會用謹慎態度編列預算及進行修繕，「對於鎮民的安全，不容許有差錯」。（編輯：戴光育）1120103