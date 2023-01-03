更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

里鄰長招牌格式不一難洽公 台中市府：由區公所換發

2023/1/3 16:17（1/3 16:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台中市議員林祈烽表示，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長辦公處在何處，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月3日
民進黨台中市議員林祈烽表示，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長辦公處在何處，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）有台中市民反映，不知上哪找里鄰長，盼中市府幫里鄰長辦公處統一懸掛招牌方便洽公，市府民政局今天表示，已通報各區公所調查銜牌更換需求數，由各區公所相關預算項下支應換發。

民進黨台中市議員林祈烽透過新聞稿表示，台中市有29個行政區、625個里、1萬2524鄰，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長辦公處在何處，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。

林祈烽建議市府，應統一為全市里長辦公處製作並懸掛招牌，以方便市民辨識；另外，有些鄰長的木製辦公處招牌也過於老舊，民政局應重新製發新的招牌，如能改採電子式看板，平時還可用來做市政或里政宣導，加強防疫和防詐騙資訊的宣傳，可謂一舉數得。

民政局對此回應表示，目前里鄰長辦公處招牌各有統一格式，台中市第4屆里長已於去年12月25日就職，里辦公處及鄰長銜牌如遇有異動，應列入移交，民政局已通報各區公所調查各里辦公處銜牌更換需求數，並請各區公所於相關預算項下支應換發。

民政局指出，另依據台中市鄰長遴聘解聘實施要點，新任里長應於就職日起30日內遴聘鄰長，因此鄰長銜牌部分，併同里辦公處銜牌更換方式，由區公所辦理。（編輯：陳仁華）1120103

#市府民政局
#林祈烽
#台中
林祈烽
台中1歲女嬰疑遭保母虐死 母泣訴社會局敷衍 台中1歲女嬰顱內出血昏迷 保母收押未禁見
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族