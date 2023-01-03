里鄰長招牌格式不一難洽公 台中市府：由區公所換發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台中市議員林祈烽表示，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長辦公處在何處，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）有台中市民反映，不知上哪找里鄰長，盼中市府幫里鄰長辦公處統一懸掛招牌方便洽公，市府民政局今天表示，已通報各區公所調查銜牌更換需求數，由各區公所相關預算項下支應換發。

民進黨台中市議員林祈烽透過新聞稿表示，台中市有29個行政區、625個里、1萬2524鄰，有市民向他反映，想找當地里長或鄰長洽詢地方事務時，卻不知里長和鄰長辦公處在何處，希望市府能幫里鄰長辦公處懸掛統一招牌，方便里民尋找和洽公。

林祈烽建議市府，應統一為全市里長辦公處製作並懸掛招牌，以方便市民辨識；另外，有些鄰長的木製辦公處招牌也過於老舊，民政局應重新製發新的招牌，如能改採電子式看板，平時還可用來做市政或里政宣導，加強防疫和防詐騙資訊的宣傳，可謂一舉數得。

民政局對此回應表示，目前里鄰長辦公處招牌各有統一格式，台中市第4屆里長已於去年12月25日就職，里辦公處及鄰長銜牌如遇有異動，應列入移交，民政局已通報各區公所調查各里辦公處銜牌更換需求數，並請各區公所於相關預算項下支應換發。

民政局指出，另依據台中市鄰長遴聘解聘實施要點，新任里長應於就職日起30日內遴聘鄰長，因此鄰長銜牌部分，併同里辦公處銜牌更換方式，由區公所辦理。（編輯：陳仁華）1120103