改善舊部落積淹水 高雄楠梓援中抽水站啟用

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高雄市政府7日表示，為改善援中港舊部落地勢低窪淹水問題，爭取中央補助經費新台幣4800萬元，於新台17線旁設置援中抽水站，於111年12月20日完工啟用，提升區域防洪。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市政府今天表示，為改善援中港舊部落地勢低窪淹水問題，爭取中央補助經費4800萬元，於新台17線旁設置援中抽水站，提升區域防洪，已完工啟用，可保護約1000人免於水患。

高雄市政府水利局今天新聞稿說明，近年受極端氣候影響，短延時強降雨頻率大幅增加，楠梓援中港地區因地勢較低，豪雨期間後勁溪水位上漲時，舊部落內的水無法排出，易發生淹水災情。

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為提升防洪能力，市府在立委劉世芳協助下爭取中央補助經費新台幣4800萬元，於後勁溪旁設置援中路抽水站，工程內容包含2台1.5CMS抽水機及箱涵銜接工程，於去年12月20日完工啟用。

水利局表示，未來後勁溪水位上漲時，可將東側溝出口處閘門關閉，防止後勁溪外水倒灌，社區內的雨水可藉由新台17線東側溝將雨水導入抽水站，再抽排至後勁溪，提升援中港舊社區防洪能力，預計可改善淹水面積約9公頃，保護人口約1000人。（編輯：郭諭儒）1120107