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新竹市動物園馬兒看牙醫 定期檢查保健康

2023/1/7 14:46（1/7 14:51 更新）
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新竹市立動物園表示，為保持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，看看有沒有蛀牙、結石，還會觀察每顆牙齒形狀及口腔閉合狀況。（新竹市立動物園提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月7日
新竹市立動物園表示，為保持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，看看有沒有蛀牙、結石，還會觀察每顆牙齒形狀及口腔閉合狀況。（新竹市立動物園提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市立動物園今天表示，為了保持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，延長牙齒使用壽命。

新竹市立動物園發新聞稿表示，動物牙齒清潔保健及定期檢查相當重要，每匹馬的牙齒會因為習慣差異、吃的牧草種類等因素而產生不同程度的磨損，除了會導致口腔閉合不正或是傷害到牙齦外，嚴重的話還會影響到進食意願和活動。

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新竹市立動物園長楊礎遠表示，日前接受牙齒檢查的是園內2隻矮種馬小黑和小白，磨牙師除了仔細檢查馬兒有沒有蛀牙、結石，還會觀察每顆牙齒形狀以及口腔閉合狀況。

楊礎遠表示，在高草疏林區內的小黑和小白是有名的貪吃鬼，由於牠們屬於放養，有時較難掌握每隻動物的進食量，經評估，馬獸醫建議小黑和小白需進行飲食控制，降低身體負擔才能更加健康。（編輯：方沛清）1120107

#楊礎遠
#新竹市立動物園長
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