綠島觀光業者組淨海聯盟 13場活動清除460公斤海廢

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）綠島旅宿、潛水業者組成淨海聯盟，去年和台東環保局聯手淨灘、淨海，清除460公斤的海廢，讓綠島珊瑚礁的美麗繼續綻放。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，綠島是潛水勝地，近年隨著觀光人數成長，伴隨而來是海洋廢棄物及海洋污染的問題，台東環保局邀綠島淨海聯盟成員，一同清理海洋廢棄物，111年度共辦理13場次淨灘淨海活動，總計清理出460公斤海洋廢棄物，讓綠島珊瑚礁的美持續綻放。

460公斤海洋廢棄物，大多數是來自常見生活垃圾，前3名依序為寶特瓶32%、塑膠袋10%、鋁箔包18% 。

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台東縣政府表示，海洋資源的永續發展和保育是台東縣政府的重點施政之一，並在簽署推動聯合國永續發展指標SDGs時，並特別簽訂SDGs14保育及永續利用海洋生態系，為了讓世世代代都能享受寶貴的東海岸，體驗各種海洋相關活動時，兼顧海洋環境保育，不讓海洋廢棄物破壞海洋環境，一同創造更美好的台東環境。

淨海聯盟成員主要由綠島地區旅宿及潛水業者所組，期盼能透過淨海聯盟成員的行動力，影響周遭民眾親朋好友，歡迎更多人加入一起打擊海洋廢棄物，讓綠島海洋污染及廢棄物都能夠有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，為下一代留下永續的海洋資源。（編輯：黃世雅）1120107