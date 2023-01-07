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中市稅收超徵民代籲還於民 市府：須全數用於還債

2023/1/7 18:55（1/7 19:06 更新）
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中央政府稅收超徵將還稅於民一事近來備受關注，民進黨籍台中市議員林祈烽（圖）7日指出，在台中市長盧秀燕任內市府也超徵稅收，盼盧秀燕能比照中央，普發現金還稅於民。（林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月7日
中央政府稅收超徵將還稅於民一事近來備受關注，民進黨籍台中市議員林祈烽（圖）7日指出，在台中市長盧秀燕任內市府也超徵稅收，盼盧秀燕能比照中央，普發現金還稅於民。（林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）對於民進黨籍台中市議員林祈烽今天建議，台中市政府稅收超徵120億多元，應比照中央還稅於民。市府回應，雖109、110年度決算分別賸餘5億、6億多元，須全數用於還債。

中央政府稅收超徵將還稅於民一事，近來受到社會大眾關注，林祈烽發布新聞稿指出，台中市長盧秀燕任內，市政府也超徵120億餘元，他要求盧秀燕比照中央辦理，普發現金還稅於民，以台中市281萬市民來算，平均1人可以拿回4291元，減輕市民的負擔。

台中市財政局表示，台中市自民國99年合併升格直轄市以來，為縮短城鄉差距，積極投入各項重大市政建設，總決算年年差短，需以賒借收入弭平。

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財政局指出，108至110年度歲入決算數雖逾預算數，但108年度決算尚短絀48億餘元，而109、110年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。

經統計，財政局表示，盧秀燕執政4年來，公共債務未償餘額決算數已從107年底接任時的1258億元，下降至110年底的1176億元，代表台中財政狀況日漸改善，逐步落實「建設更多，舉債更少」的目標。（編輯：黃世雅）1120107

#盧秀燕
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#林祈烽
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