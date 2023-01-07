疫情解封後首場 「高雄過好年」三鳳中街率先開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

年節將至，高雄市在疫情解封後首次舉辦商圈年節活動「高雄過好年」，7日從三鳳中街率先起跑，市長陳其邁（右2）到場與國宴主廚阿基師（中）一起示範年菜料理。中央社記者曾以寧攝 112年1月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）年節將至，高雄市在疫情解封後首次舉辦商圈年節活動「高雄過好年」，今天三鳳中街率先起跑，市長陳其邁現場與國宴主廚阿基師示範煮年菜、並發放兔年小紅包，盼催出買氣。

今天活動現場場面熱絡，等待領小紅包的隊伍綿延500公尺。除有當地里長、議員出席參與，民進黨立委管碧玲也帶孫女一起享受年節氣氛。

陳其邁致詞說，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後第一次舉行「高雄過好年」活動，高雄有26個商圈加入活動，美濃、六龜等商圈也都共襄盛舉，其中三鳳中街商店都是十幾年的老店，年貨價格公道、品質好，希望民眾多來辦年貨。

陳其邁指出，高雄市2021年營業銷售總額是5.5兆，去年則有5.8兆，成長率是6都第一名。接下來在3、4月傳統商圈淡季時，市府也會陸續推出城市活動或整體觀光、行銷，跟商家一起努力，讓商圈更加繁榮熱鬧，「相信今年會是充滿挑戰與機會的一年」。

三鳳中街主委伍進昌指出，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨，商家都準備齊全，且價格公道、選擇多樣，讓民眾到現場就能一次購足。元旦連假三鳳中街已湧現大量消費人潮，景氣回復到疫情前水準，各店家也配合過好年活動推出消費滿額、打卡抽獎等多項活動，吸引買氣。

高雄市政府經發局新聞資料指出，今年「高雄過好年」系列活動共有26個商圈參與，規模與經費預算都較往年增加，今天從南部最受歡迎的年貨大街三鳳中街起跑，後續各商圈將接棒陸續推出春聯揮毫、燈飾裝置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等活動，盼讓民眾在商圈感受濃濃過年氛圍。（編輯：黃世雅）1120107