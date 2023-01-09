高雄鑿11口井抗旱 陳其邁：超前部署確保供水無虞

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高屏溪攔河堰今年河川流量銳減，高市府與自來水公司聯手開鑿11口井，可供水4.6萬噸，預計2月底前完工。市長陳其邁今天說，雨季來臨前，市府會預做準備，全力確保高雄供水無虞。

高屏溪攔河堰河川流量持續降低，截至今天中午12時為13.2cms，遠比去年同期30cms低。不過自來水公司第七區管理處副處長徐志宏今天接受中央社記者訪問表示，在伏流水及抗旱水井等水資源挹注下，高雄目前取水、供水正常。

陳其邁今天上午到大樹區視察抗旱鑿井整備進度，他接受媒體聯訪表示，今年市府水利局開鑿8口井，加上自來水公司的3口井，可增加4.6萬噸水源；此外，還有伏流水及2021年與南水局合作開發62口井等，累計備用水源可達7、80萬噸。

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陳其邁說，高雄平均一天用水約140萬噸至150萬噸，希望在今年雨季來臨前超前部署，做好備用水源的準備，除了開發多元水資源，澄清湖、鳳山水庫、阿公店水庫等也盡量加大儲水量預做準備，也呼籲民眾節約用水。

陳其邁表示，市府會持續針對高雄水源，不論短期應急方案，或中長期的開發水資源規畫，都會跟水利署等單位合作，全力確保大高雄地區供水無虞。水利局表示，市府開鑿的8口井及自來水公司的3口井，預計在2月底前完工給水。（編輯：卞金峰）1120109