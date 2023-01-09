苗栗縣2原住民場館推假日藝文活動 活絡在地經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣府針對南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館規劃年度假日藝文系列活動，除既有文物展覽外，透過音樂、舞蹈等動態展演，彰顯在地原住民文化特色，活絡觀光經濟。

苗栗縣政府原住民族事務中心今天在縣府大廳舉辦「原藝綻放」記者會，宣傳112年苗栗縣泰雅文物館、賽夏民俗文物館假日藝文系列活動。兩處場館自春節假期開始至年終，將於假日規畫音樂及舞蹈動態展演，全年共計達127場次。

原民中心主任蔣意雄指出，泰雅文物館109年有3萬多遊客入場，110年因疫情影響減至約1萬8000人，去年明顯成長突破7萬人次大關，隨著緊鄰文物館的親子公園在去年底開放，今年有信心締造10萬人次新高紀錄。

蔣意雄表示，為呈現豐富的原住民人文特色，假日藝文系列活動規畫讓族人用悠揚的樂聲及舞蹈，傳揚原住民文化精髓，並帶動觀光人潮、活絡在地產業經濟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原民中心指出，位於南庄鄉東河村向天湖部落的賽夏族民俗文物館收藏豐富珍貴文化資產，是台灣全面性展示賽夏族祭儀及物質文化的重要場域，春節假期間1月22日至27日，以及1月28日起每月第2、4週的星期六下午，計有28場次演出。

位於泰安鄉的泰雅文物館則於1月22日至27日，以及1月28日起每週六下午及週日上午，計有99場次表演。館內除靜態展示泰安鄉部落分布、泰雅族文化、歲時祭儀介紹，館外有新建的親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗區等，歡迎遊客造訪感受原住民族魅力。（編輯：李錫璋）1120109