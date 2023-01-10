嘉市大福興宮拋繡球1/26登場 議員代言當月老

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟將於26日舉辦未婚女子拋繡球活動，廟方今天邀請嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、林煒軒擔任宣傳大使，創造話題性。

嘉義市大福興宮總幹事蔡坤章致詞表示，大福興宮月老祖廟往年在春節期間辦理未婚男女聯誼活動，造就許多良好姻緣，今年將於26日（大年初五）在大福興宮旁廣場舉行「我愛月老逗陣來作伴真愛聯誼」拋繡球活動。

蔡坤章指出，凡是年滿20歲至45歲未婚男性及女性，且有正當職業或穩定收入，都可透過網路報名或現場報名，詳情可洽官方「崎頂大福興宮」臉書（Facebook）粉絲團。

廟方今天邀請嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、林煒軒擔任宣傳大使。林煒軒接受媒體聯訪表示，他有報名參加拋繡球活動，政治是工作，婚姻、生活才是人生重點，希望能夠找到好的對象。

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「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」指出，古代拋繡球盼求找到好姻緣，現在人的生活圈小，也可以透過拋繡球活動認識新朋友，彼此從朋友做起；她已經嫁給「嘉義」，會到廟宇擲筊求「嘉義」這個老公一切順利，未來會更好。

廟方表示，拋繡球活動未演先轟動，目前完成報名近200名，其中有一名台灣與荷蘭的美麗女混血兒參加。另外，廟方於1月20日（除夕）至28日辦擲筊比賽，擲出最多聖筊者，可獲得價值新台幣3萬5000元的「純金月老姻緣針」，第2至10名可各獲贈市價700元的姻緣針。（編輯：戴光育）1120110