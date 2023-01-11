春節將至 嘉縣府籲長者接種次世代追加劑

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣近來每日確診COVID-19人數維持在3、400例，春節長假將至，縣府今天要求民眾落實防疫措施，並呼籲老人家符合間隔時間者均可再追加接種次世代追加劑疫苗。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，嘉義縣近來每日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數維持在3、400例，因年節將至，南北往返及出遊人潮增多，要求民眾落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，於人潮密集區仍建議戴口罩。

衛生局長趙紋華說，邊境開放且國內疫情持續升溫，面對即將來臨的農曆春節連假，提醒符合接種間隔時間者均可再追加施打BA.5次世代疫苗，提升保護力，尤其是65歲以上的老人家與慢性病患者，更要施打。

另外，嘉義縣自購1萬7600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍嘉縣65歲以上民眾免費接種，已開放網路預約，即日可攜帶身分證及健保卡至衛生所或合約院所共31家接種。

衛生局表示，相關接種服務可至「嘉義縣衛生局疫苗預約系統」（https://vaccine.mid.com.tw/）預約或上嘉義縣衛生局網站查詢。（編輯：謝雅竹）1120111