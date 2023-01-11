年前小確幸 雲林麥寮逾4萬人可領7200元

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）政府拍板農曆年後普發每人現金新台幣6000元，雲林縣麥寮鄉公所9日將「台塑六輕敦親睦鄰基金」轉入指定帳戶，有4萬多人符合資格，每人7200元；鄉民直呼是年前小確幸。

麥寮鄉公所接受中央社記者訪問表示，台塑六輕廠區敦親睦鄰基金從民國99年起每年發給每名麥寮鄉親7200元，用以補貼健保費、家庭用電費，只要是在99年以前設籍麥寮，或是購屋且設籍滿2年及房屋所有權人配偶、直系血親都可申領。

根據麥寮鄉公所統計，110年有4萬5763人符合資格，今年有4萬6062人符合資格，目前全鄉有4萬9354人。

麥寮鄉公所指出，六輕敦親睦鄰基金已在9日轉入指定帳戶中。麥寮鄉代吳明宜說，六輕敦親睦鄰基金發放多年，每年發放時間皆在農曆年前，「過年前的小確幸」。

此外，台塑企業每年三節提供雲林縣沿海7鄉鎮低收入戶，共1300戶，每戶3000元關懷慰問金及一份禮品，今年的禮品是快煮壺，煮水安全又方便，預計在年前全部發送完成。（編輯：謝雅竹）1120111