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宏碁智通與台南市合作 智慧停車格整合充電功能

2023/1/11 20:04（1/11 20:26 更新）
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宏碁旗下宏碁智通11日宣布，與台南市政府合作建置智慧停車格，整合充電功能，使用電子票證付款即可隨插即用。（宏碁智通提供）中央社記者吳家豪傳真 112年1月11日
宏碁旗下宏碁智通11日宣布，與台南市政府合作建置智慧停車格，整合充電功能，使用電子票證付款即可隨插即用。（宏碁智通提供）中央社記者吳家豪傳真 112年1月11日
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（中央社記者吳家豪台北11日電）宏碁旗下宏碁智通今天宣布擴大智慧停車充電樁服務場域，台南市自今年1月2日起新增489個智慧停車格，其中選定6個智慧停車格整合充電功能，提供電動車車主更多元的充電選擇。

宏碁智通總經理游明豐透過新聞稿表示，宏碁智通領先全台推出智慧停車充電樁，簡單使用電子票證付款即可隨插即用，解決車主使用其他充電服務需下載綁定各家不同APP的痛點。

台南市自今年1月2日啟用的6個智慧停車充電車格，設置於中西區建業街、歸仁高鐵特區停五停車場及停八停車場。台南市政府交通局改造公園南路2個平行於人行道的充電車格，藉由內縮工程加大車格空間，利用更明顯的標示，提高充電車格辨識度。

為確保平行於人行道的充電格位使用安全，台南市政府呼籲民眾停車充電時須緊臨人行道停放，勿橫跨槽化線。（編輯：張均懋）1120111

#宏碁智通
#台南市
#游明豐
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