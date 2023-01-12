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嘉義2長者食物噎住送醫仍不治 醫師籲小口食用

2023/1/12 12:52
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（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）大林慈濟醫院日前收治2名遭食物噎住的長者，雖經搶救，仍於一週內相繼死亡。院方呼籲，年關將屆，長者吃年糕、湯圓或果凍等食物須留意，需幫忙切成適合吞嚥大小，避免噎著。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，去年12月下旬，冬至過後，急診室陸續收治2名長者，分別因吃包子及湯圓，造成異物在氣管阻塞，送醫過程中，因呼吸道阻塞，引起心跳停止，到院移除異物等急救後，患者有恢復心跳及血壓，但2名長者仍因缺氧過度對腦部造成傷害，不幸在一週內相繼往生。

大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均表示，平時看到有人被噎到，若是意識清醒，可以採取哈姆立克急救法，站在患者背後，一隻腳向前跨進患者兩胯之間站穩，一手握拳，另一手抱住拳頭，從患者肚臍上方一點地方，以每秒一次左右的速度往上對橫膈膜擠壓，利用肺部的空氣將異物推出來。

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若是患者噎住狀況很嚴重，失去意識，就需讓患者躺下，查看口腔有無可以掏出的異物，測量是否有心跳、呼吸，若沒有呼吸、心跳，就要趕快進行心肺復甦術（CPR），並打119求救。若是獨自一人突然被噎到，可以利用高背椅自救，將身體靠到椅背上，用力推擠，試圖將梗塞的異物擠出來。

農曆春節將近，年節期間闔家團圓，吃到黏稠的年糕、湯圓或果凍等食物機會比平時多，陳信均提醒，若家中有吞嚥功能較差的長者，吃東西須特別留意，可以先幫忙切成適合吞嚥的大小，避免不慎噎到，危及生命，即使噎到也容易咳出來。（編輯：卞金峰）1120112

#大林慈濟醫院胸腔內科
#陳信均
#哈姆立克
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