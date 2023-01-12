北市0至5歲育兒津貼及就學補助 提前在17日發

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市社會局今天表示，將提前於17日撥放0至4歲育兒津貼及5歲兒童就學補助，依照胎次，每童可領新台幣5000至7000元，預估受益人數可達6萬6000人。

北市社會局新聞稿表示，農曆新年將近，為了讓父母可以在過年前添購孩童用品，市長蔣萬安宣布，將提前於17日撥放0至4歲育兒津貼及5歲兒童就學補助，依照胎次每童可領5000至7000元，預估受益人數可達6萬6000人。

社會局指出，距離發放時間很趕，社會局、教育局、民政局和區公所通力合作，加班協助完成造冊及比對，讓台北市民有0至5歲兒童的家庭能提早領到補助。

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此外，除了育兒津貼外，針對弱勢家庭，社會局已於5日撥入弱勢兒少生活補助3000元，及15日將撥入特殊境遇家庭子女生活津貼2640元，以紓緩家庭負擔。

社會局表示，112年起育兒津貼取消所得稅率20%的排富限制，就學補助更是擴及未就學的兒童，呼籲有0-5歲兒童的家長記得提出申請，或先前曾申請育兒津貼或就學補助不符合資格的家長，務必至兒童戶籍地區公所重新提出申請。（編輯：張銘坤）1120112