更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性
首頁 / 地方

北市0至5歲育兒津貼及就學補助 提前在17日發

2023/1/12 15:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市社會局今天表示，將提前於17日撥放0至4歲育兒津貼及5歲兒童就學補助，依照胎次，每童可領新台幣5000至7000元，預估受益人數可達6萬6000人。

北市社會局新聞稿表示，農曆新年將近，為了讓父母可以在過年前添購孩童用品，市長蔣萬安宣布，將提前於17日撥放0至4歲育兒津貼及5歲兒童就學補助，依照胎次每童可領5000至7000元，預估受益人數可達6萬6000人。

社會局指出，距離發放時間很趕，社會局、教育局、民政局和區公所通力合作，加班協助完成造冊及比對，讓台北市民有0至5歲兒童的家庭能提早領到補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，除了育兒津貼外，針對弱勢家庭，社會局已於5日撥入弱勢兒少生活補助3000元，及15日將撥入特殊境遇家庭子女生活津貼2640元，以紓緩家庭負擔。

社會局表示，112年起育兒津貼取消所得稅率20%的排富限制，就學補助更是擴及未就學的兒童，呼籲有0-5歲兒童的家長記得提出申請，或先前曾申請育兒津貼或就學補助不符合資格的家長，務必至兒童戶籍地區公所重新提出申請。（編輯：張銘坤）1120112

#北市社會局
#蔣萬安
#教育局
蔣萬安
響應台灣燈會 澳洲藝術家白兔燈作品現身台北街頭議員指春聯不應提市長 北市府：是祝賀萬事平安
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族