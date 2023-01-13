高捷黃線YT01標軌道統包工程 完成評選作業

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高捷四線齊發，繼黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程發包，YM01標軌道統包工程遴選出最有利標廠商森業營造。在市場缺工情況下，顯見廠商對高雄重大軌道建設有濃厚參與意願。

高雄捷運黃線民國111年10月31日動土典禮後，依高雄市政府捷運局資料，「高雄都會區大眾捷運系統都會線YT01標軌道統包工程」在去年12月22日第2次上網公告招標，經1月4日開資格標共3家廠商參與投標，12日完成廠商評選，遴選出最有利標廠商森業營造股份有限公司。

捷運局今天新聞稿表示，YT01標軌道統包工程案完成評選，是繼去年YM01標機電系統暨機廠統包工程完成發包後，再一次順利發包的大型捷運工程標案。

捷運局官員表示，在目前市場缺工、缺料，以及原物料價格大幅調高情況下，能順利發包誠屬難能可貴。顯見外界對於高市府推動的重大軌道建設，有濃厚參與意願，而高捷4線齊發所推出的大型招標案受國內外優良廠商的關注及重視，可見一斑。

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黃線計畫是加速推動4線齊發的重要政策之一，期望透過捷運建設帶動地方繁榮，連結亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，以及鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興、前鎮等行政區重要旅運據點，提供便捷密集大眾運輸服務並提昇整體軌道運輸效益。

依捷運局資料，目前高捷已通車路線有紅、橘2線；環狀輕軌第1階段、第2階段部通車。興建中路線則包括黃線、小港林園線，另有岡山路竹延伸線的第1階段、第2A階段，以及環狀輕軌第2階段。（編輯：孫承武）1120113