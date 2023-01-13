李妍慧籲新竹市普發現金 高虹安：仍有舉債不跟進

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民進黨發言人李妍慧今天呼籲新竹市能像新竹縣竹北市一樣普發現金給市民。新竹市長高虹安今天說，新竹市累計非自償債務已達新台幣100.17億元，為避免債留子孫，不會跟進。

竹北市長鄭朝方昨天宣布，為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲竹北市民代表會支持，通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，12日前設籍竹北可領6000元紓困金。

李妍慧今天上午透過影片表示，新竹市與竹北市共處大新竹生活圈，以新竹科學園區為主要工作地，而新竹科學園區的工作者對新竹市經濟成長、稅收增加有很大貢獻，她認為竹北市可以普發現金，新竹市也應如此。

李妍慧表示，根據新竹市政府稅務局的「110年度新竹市稅捐統計年報」顯示，2021年地方稅超徵數為約6.66億元、2020年則超徵約11.69億元，兩年共超徵約18.35億元，以新竹市人口約45萬人計算，每人約可發放4077元，她呼籲高虹安能慎重考慮跟進普發現金。

高虹安下午接受媒體聯訪表示，她昨天已責成竹市府財政處、主計處等單位進行相關計算，目前計算結果是2020年、2021年新竹市的法定預算分別短絀19.07億、19.69億元，因收入增加及撙節支出結果，結算後的賸餘分別是8.77億元及8.08億元。

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高虹安說，從計算結果看，新竹市庫好像有剩餘，但實際上累計非自償債務已達100.17億元，為考量財政健全，新竹市決算賸餘數應以優先還債及執行重大施政為原則，以減輕舉債壓力，避免債留子孫，因此現階段不會跟進普發現金。

李妍慧晚間再透過影片表示，新竹市舉債最高是2010年、前市長許明財時期，當時債務逼近170億元，但至目前新竹市的債務水位已下降至114億元，表示前市長林智堅在過去7年多時間已還很多債，她期待高虹安能思考將近2年的經濟成果與市民共享。（編輯：張銘坤）1120113