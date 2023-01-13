益品書屋台北館改遷淡水 新北市立圖書館提供500本

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王品創辦人戴勝益成立的益品書屋於去年9月自台北市仁愛路搬遷至淡水區中正路一段，館內挑高二層，空間更為寬廣明亮。（益品書屋提供）中央社記者江明晏傳真 111年1月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）由王品創辦人戴勝益創辦的益品書屋進駐新北市淡水，並攜手新北市立圖書館擴充藏冊，不以賺錢為目標的益品書屋還有台中館以及南投的益品美術館，且書屋不畏通膨百元入場價不漲價。

益品書屋今天發布新聞稿指出，益品書屋於去年9月自台北市仁愛路，搬遷至淡水區中正路一段，館內挑高二層，空間更為寬廣明亮，為配合設計陳列，精裝書籍擴充至4000本，包含飲食、旅遊、生活、美學與童趣，以及各國外文書籍，還有許多已絕版書籍，以及祕魯小書與童趣中的洞洞書、立體書、哈利波特等。

此外，新北市立圖書館提供益品書屋500本暢銷書籍，同時為鼓勵閱讀，益品書屋舉辦活動，1月16日至3月31日活動期間來書屋的閱讀者可集點送新書。

戴勝益在2016年卸下董事長職務後，在台北市仁愛路二段開了第一家益品書屋，當時他表示，人生當中，20 歲到40 歲屬於職業，40歲到60 歲屬於事業，60歲以後則是從事自己的志業，因此透過成立公益性質的益品書屋，盼回饋社會。

儘管萬物齊漲，營業成本提高，益品書屋仍維持讀者進場費只要新台幣百元，就能飽覽書海，還有咖啡、茶、夏天冰沙喝到飽，目的不為營利，而是要提倡台灣閱讀文化，成立至今有目前搬遷至淡水的台北館、台中館，以及位於南投的益品美術館。

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益品書屋先前也表示將啟動企業加盟計畫，但結盟條件為「絕對不能有賺錢機會」，因此至今還沒有成功「拋磚引玉」。

益品書屋除閱讀外，每周更舉辦藝文與音樂活動，自2016年書屋成立自今，已經舉辦數百場藝文講座活動，邀請過全聯總裁徐重仁、藝術家暨歌仔戲演員孫翠鳳、cama咖啡創辦人兼董事長何炳霖等分享人生經驗，搭建多元豐富的學習平台。（編輯：潘羿菁）1120113