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埔里森林逐燈祭28日登場 日本學生繪燈籠慶友好

2023/1/16 18:11
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）埔里鎮公所28日至2月5日在地母廟至天旨宮的「哲學之路」舉辦「埔里森林逐燈祭」，鎮公所今年特別邀姊妹市日本鹿兒島縣出水市的中、小學生繪製燈籠慶祝締結、象徵台日友好。

埔里鎮公所辦理「埔里森林逐燈祭」，28日晚間在地母廟旁「哲學之路」展開，9天展期下午5時30分到夜間10時點燈，鎮公所今天對外宣傳，鎮長廖志城邀遊客春節遊訪埔里、漫步與平時不一樣的「哲學之路」，28日晚間在地母廟第7停車場舉辦開幕式。

埔里鎮公所發布新聞稿表示，埔里森林逐燈祭以地母廟旁「哲學之路」為起點，埔里天旨宮中心路口為終點，路線全長1.5公里，5大主題燈區以埔里的山、水、生態願景為設計，今年特別邀姊妹市日本鹿兒島縣出水市的中、小學生繪製燈籠，台日友好慶祝締結5週年。

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鎮公所表示，「美人．光之徑」燈區由茭白筍葉、埔里紙映照燈光照亮前進路線；「光影泡泡」掛著鎮上小朋友用心繪製的燈籠；「幸福之門」以埔里花卉及竹材編織；「螢光森林派對」由逾百名鎮民共同創作；「籃城記憶」由長照站長輩創作，展現樂齡者藝術能量。

廖志城說，哲學之路環境清幽、步道平緩，適合全家大、小散步運動，埔里森林逐燈祭凝聚地方情感，成為鎮民每年必去行程，且今年許多展品由鎮民製作，更能鼓勵繼續揮灑創意，也感謝鎮民共同參與協助，才能成就每年精彩的森林逐燈祭。（編輯：黃世雅）1120116

#埔里
#埔里鎮公所
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