三重永德段都計案發布實施 中央將建1068戶社宅

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市政府城鄉局今天表示，三重永德段社宅案完成都市計畫變更作業並發布實施，後續由國家住都中心規劃興建，預計可提供約1068戶社會住宅。

城鄉發展局發布新聞稿，局長黃國峰表示，興辦社會住宅為中央與地方政府住宅政策重點工作項目，因應三重區社宅用地需求，新北推動三重永德段社宅案於1年內完成新北市都委會、內政部都委會審議通過，並發布實施。

黃國峰指出，這次變更位置位於三重區永德段，總面積約1.5公頃，由乙種工業區及綠地用地變更為機關及社會福利設施用地，未來會配合地方公益設施需求，以多元服務項目滿足地區民眾，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。

城鄉局科長鄭博仁表示，三重永德段社宅都計變更完成發布實施後，將由國家住都中心規劃興建，預計可提供約1068戶優質且友善的社會住宅，以及規劃多元的公益設施空間。

鄭博仁表示，三重區還有五谷王段、三重段等2處社宅案也同步辦理都市計畫變更作業，市府已於1月16日提報內政部都委會審議，兩案預估可再增加約300戶社宅。（編輯：方沛清）1120118