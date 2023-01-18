國4豐潭段通車 豐勢路卻大塞車惹民怨

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國道4號豐潭段日前通車，可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道一號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段塞車情形，但地方民眾卻反映，豐勢路在通車後塞爆了，台中市交通局將會勘決定改善方式。中央社記者趙麗妍攝 112年1月18日

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）國道4號豐潭段16日通車，民眾抱怨通車後豐勢路更塞，台中市交通局盼調整號誌秒數或設置右轉車道，公路總局擬將機車道改為混合車道，30日舉辦會勘決定改善方式。

國道4號豐潭段16日通車，可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，台中環狀高快速道路完成連結，地方民眾卻反映豐勢路在通車後卻塞爆了。

國道4號豐潭段的交流道就設置在豐勢路上，民眾表示，16日下午通車後，發生交流道回堵狀況。豐原警分局每天派員到豐勢路、富陽路口協助交通疏導。

翁子里長連佳振今天接受媒體採訪指出，因豐勢路路幅不夠，上下班尖峰時間本就車多，國道4號豐潭段通車後，往豐原或是石崗方向都塞車。

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台中市交通局長葉昭甫表示，國道4號豐潭段通車後，用路人習慣改變，交通局近日派員密切觀察，也和與公路總局協調，希望調整號誌秒數或設右轉車道改善。

公路總局台中工務段長郭純鑑表示，已派員初步會勘，建議將豐勢路的機車道改為混合車道，另將公車站牌往前移過匝道口，減少公車停站時上下車時的壅塞情況。實際改善方式，1月30日將邀集相關單位會勘後決定。（編輯：黃世雅）1120118