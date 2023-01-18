為善不欲人知 金飾老闆匿名捐200萬設備給消防

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新北市新店區一家金飾店老闆秉持低調奉獻精神，堅持匿名捐贈總價高達新台幣200萬元的柴油引擎災情勘查車等給消防人員，盼協助提升第一線救災力，老闆善舉不僅造福居民，也鼓舞消防員士氣。（新北市消防局第4大隊提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月18日

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（中央社記者高華謙新北18日電）新北新店一名長年祭祀玉皇上帝的金飾店老闆秉持低調奉獻精神，堅持匿名捐贈總價新台幣200萬元的柴油引擎災情勘查車與空拍機等給新店消防，希望提升第一線消防員救災戰力。

新北市政府消防局第4大隊今天說，轄內有多座山域與溪流，也有北宜公路、國道3號與國道5號交貫車潮，再加上捷運及住商大樓等，使災害類型眾多。

新北消防第4大隊表示，一名長年祭祀玉皇上帝的飾品業者經商有成，他感念玉皇上帝護佑人民精神，因此以玉皇上帝之名回饋社會，堅持匿名捐贈1輛柴油引擎災情勘查車、1架空拍機及1部水域即時影像監看螢幕，希望協助第一線消防人員提升戰力，守護新店區居民安全。

新北消防第4大隊說，空拍機扮演救災救難關鍵角色，可從高處環拍火場及周圍狀況，幫助消防人員掌握救災重點；也可拍攝河川與山區全貌，有助消防員研判情況並採取可行搜救方式。

第4大隊大隊長陳志瑋說，柴油引擎災情勘查車的馬力足以因應坡道陡峭道路，且鈑金堅固，可保護消防員救災安全。這次民眾善舉不僅造福居民，也鼓舞消防員士氣。（編輯：李錫璋）1120118